У Фінляндії істотно збільшилась кількість біженців з Росії
За цей рік у Фінляндії отримали притулок 113 росіян - вдесятеро більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Біженцями з Росії головним чином, є північні кавказці, свідки Єгови і політичні активісти. Є також представники сексуальних меншин.
В середньому в рік близько 200 росіян просять про притулок у Фінляндії. Однак за 2017-2018 роки кількість прохачів більш ніж подвоїлася, в основному за рахунок єговістів. У квітні 2017 року Росія заборонила діяльність релігійної організації, назвавши свідків Єгови екстремістами.
Якщо минулого року у Фінляндії отримали притулок лише 15 росіян, то до кінця жовтня цього року статус біженця надали вже 113 громадянам Росії.
Причиною цьому послужило, що в цьому році розглядали також торішні заявки - в цілому чиновники встигли обробити вже 598 запитів.
Цього року кількість нових прохань пішла на спад.