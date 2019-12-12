У Фінляндії істотно збільшилась кількість біженців з Росії

За цей рік у Фінляндії отримали притулок 113 росіян - вдесятеро більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Біженцями з Росії головним чином, є північні кавказці, свідки Єгови і політичні активісти. Є також представники сексуальних меншин.

В середньому в рік близько 200 росіян просять про притулок у Фінляндії. Однак за 2017-2018 роки кількість прохачів більш ніж подвоїлася, в основному за рахунок єговістів. У квітні 2017 року Росія заборонила діяльність релігійної організації, назвавши свідків Єгови екстремістами.

Якщо минулого року у Фінляндії отримали притулок лише 15 росіян, то до кінця жовтня цього року статус біженця надали вже 113 громадянам Росії.

Причиною цьому послужило, що в цьому році розглядали також торішні заявки - в цілому чиновники встигли обробити вже 598 запитів.

Цього року кількість нових прохань пішла на спад.