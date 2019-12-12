В Финляндии существенно увеличилось число беженцев из России

За этот год в Финляндии получили убежище 113 россиян - в десять раз больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Беженцами из России главным образом являются северные кавказцы, свидетели Иеговы и политические активисты. Есть также представители сексуальных меньшинств.

В среднем в год около 200 россиян просят убежища в Финляндии. Однако за 2017-2018 годы количество просителей более чем удвоилось, в основном за счет иеговистов. В апреле 2017 Россия запретила деятельность религиозной организации, назвав свидетелей Иеговы экстремистами.

Если в прошлом году в Финляндии получили убежище лишь 15 россиян, то к концу октября этого года статус беженца предоставили уже 113 гражданам России.

Причиной этому послужило, что в этом году рассматривали также прошлогодние заявки - в целом чиновники успели обработать уже 598 запросов.

В этом году количество новых просьб пошло на спад.