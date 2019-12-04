Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО: опублікований новий текст заяви

На сайті Верховної ради помилково розмістили старий текст заяви "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від партії "Слуга народу", голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, повідомляє "Європейська правда".

"Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18.00)), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з`явиться лише завтра" - написав він, додавши новий текст заяви.

У старій версії зазначається, що Верховна рада постановляє "закликати президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО".

В опублікованому Чернєвим тексті цієї фрази вже немає.

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Натомість зазначається, що Верховна рада "висловлює вдячність Північноатлантичній раді НАТО за візит в Україну 30-31 жовтня 2019 року, а Генеральному секретарю Є.Столтенбергу – за виступ у Верховній Раді України на підтримку євроатлантичних прагнень України".

Також, згідно з новим текстом заяви, Рада закликає Парламентську асамблею НАТО розглянути на пленарній сесії у травні 2020 року питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Окрім цього, депутати закликають парламенти країн-членів НАТО "звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства".

Нагадаємо, напередодні Верховна рада 284 голосами "за" ухвалила постанову "Про Заяву Верховної ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".