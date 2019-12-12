Рада официально запустила подготовку к ПА НАТО в Киеве

Верховная рада 12 декабря приняла проект постановления о внесении изменений в постановление "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

Как сообщает "Европейская правда", за это решение проголосовали 322 народных депутатов.

Инициатор законопроекта Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что проектом вносятся изменения в приложение в соответствующее постановление ВРУ с целью уточнения названий двух комитетов Рады и одного министерства Украины, которые изменились после избрания нового состава парламента, формирования его новых органов, а также Кабинета министров.

Сессия ПА НАТО состоится 22-25 мая 2020 года в Киеве и будет состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и т.п. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

Напомним, ВР призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 года вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ.

Кроме этого, депутаты призывают парламенты стран-членов НАТО "обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий по членству".