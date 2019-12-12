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Король Іспанії доручив виконувачу обов'язків прем'єра сформувати уряд

Четвер, 12 грудня 2019, 14:58

Король Іспанії Феліпе VI доручив в.о. прем'єр-міністра Педро Санчесу сформувати уряд після других за сім місяців виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Санчес заявив, що прийняв це завдання, і додав, що наступного понеділка він і його Соціалістична партія розпочнуть переговори з усіма партіями в нижній палаті парламенту "щоб побачити, чи зможемо ми сформувати більшість".

"Жодна інша альтернатива неможлива", - заявив Санчес і закликав інші сторони виконати свої зобов’язання, щоб країна могла нарешті мати уряд.

Санчес не назвав жодної можливої дати голосування в парламенті щодо нового уряду, і сказав лише, що спочатку потрібно визначити "що, а друге - коли".

У листопаді Санчес домовився створити коаліційний уряд з лівою партією Unidas Podemos , але дві партії разом мають лише 155 з 350 місць у парламенті, тому їм потрібно укласти угоду з іншими партіями, щоб отримати парламентську більшість.

Листопадові вибори стали повторенням результатів голосування 28 квітня, коли Санчес набрав більшість голосів, але їх було недостатньо для більшості.

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Іспанія
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