Король Испании поручил исполняющему обязанности премьера сформировать правительство

Король Испании Фелипе VI поручил исполняющему обязанности премьер-министра Педро Санчесу сформировать правительство после вторых за семь месяцев выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Санчес заявил, что принял эту задачу, и добавил, что в следующий понедельник он и его Социалистическая партия начнут переговоры со всеми партиями в нижней палате парламента "чтобы увидеть, сможем ли мы сформировать большинство".

"Ни одна другая альтернатива невозможна", - заявил Санчес и призвал другие стороны выполнить свои обязательства, чтобы страна могла наконец иметь правительство.

Санчес не назвал ни одной возможной даты голосования в парламенте по новому правительству, и сказал только, что сначала нужно определить "что, а второе - когда".

В ноябре Санчес договорился создать коалиционное правительство с левой партией Unidas Podemos, но две партии вместе имеют лишь 155 из 350 мест в парламенте, поэтому им нужно заключить соглашение с другими партиями, чтобы получить парламентское большинство.

Ноябрьские выборы стали повторением результатов голосования 28 апреля, когда Санчес набрал большинство голосов, но их было недостаточно для большинства.