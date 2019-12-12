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Джонсон порушив виборчу традицію: проголосував у Лондоні, а не в своєму окрузі

Четвер, 12 грудня 2019, 15:39

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прийшов сьогодні на голосування на виборчу дільницю в центрі Лондона, а не в своєму окрузі Уксбридж та Південний Русліп.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Джонсон цього разу порушив традицію, за якою глави уряду зазвичай голосують у своєму окрузі.

 

У 2017 році тодішній прем'єр-міністр Тереза Мей віддала свій голос у своєму окрузі в Мейденхеді, у 2015 році Девід Камерон проголосував у Вітні, а в 2005 році Тоні Блер проголосував зі свого виборчого округу Седжфілд.

Джонсон прийшов на дільницю разом із собакою, якого він у вересні взяв із притулку у Вельсі. Нового вихованця Даунінг-стріт назвали Ділін.

Британці традиційно приходять на виборчі дільниці зі своїми домашніми тваринами – собаками, котами і навіть морськими свинками. Цього разу тварин ще й вдягають у різдвяне вбрання.

Ці вибори у Британії розцінюють як одні із найважливіших після закінчення Другої світової війни. Їх результат визначить, хто повинен врегулювати питання Brexit.

Виборчі дільниці відкрилися о 9 ранку і закриються опівночі за Києвом, коли екзитпол дасть перші вказівки на результат. Офіційні результати з 650 різних округів Великої Британії почнуть надходити з першої ночі до 7 ранку.

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Велика Британія вибори
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