Джонсон порушив виборчу традицію: проголосував у Лондоні, а не в своєму окрузі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прийшов сьогодні на голосування на виборчу дільницю в центрі Лондона, а не в своєму окрузі Уксбридж та Південний Русліп.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Джонсон цього разу порушив традицію, за якою глави уряду зазвичай голосують у своєму окрузі.

У 2017 році тодішній прем'єр-міністр Тереза Мей віддала свій голос у своєму окрузі в Мейденхеді, у 2015 році Девід Камерон проголосував у Вітні, а в 2005 році Тоні Блер проголосував зі свого виборчого округу Седжфілд.

Джонсон прийшов на дільницю разом із собакою, якого він у вересні взяв із притулку у Вельсі. Нового вихованця Даунінг-стріт назвали Ділін.

#dogsatpollingstations it may be raining but Millie is proud to have her bark heard this Christmas #ElectionDay pic.twitter.com/kpInkEJhyz