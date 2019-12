Джонсон нарушил избирательную традицию: проголосовал в Лондоне, а не в своем округе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришел сегодня на голосование на избирательный участок в центре Лондона, а не в своем округе Уксбридж и Южный Руслип.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Джонсон таким образом нарушил традицию, по которой главы правительства обычно голосуют в своем округе.

В 2017 году тогдашний премьер-министр Тереза ​​Мэй отдала свой голос в своем округе в Мэйденхэде, в 2015 году Дэвид Камерон проголосовал в Уитни, а в 2005 году Тони Блэр проголосовал в своему избирательном округе Седжфилд.

Джонсон пришел на участок вместе с собакой, которую он в сентябре взял из приюта в Уэльсе. Нового питомцана Даунинг-стрит назвали Дилин.

#dogsatpollingstations it may be raining but Millie is proud to have her bark heard this Christmas #ElectionDay pic.twitter.com/kpInkEJhyz