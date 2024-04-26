Білий дім розповів, якого озброєння зараз найбільше потребує Україна

У Білому домі заявили, що засоби протиповітряної оборони наразі є пріоритетом для України.

Про це під час брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

У представника Білого дому спитали, чи розглядають у США можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot, на що він відповів: "Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати".

Кірбі зазначив, що оголошений нещодавно пакет військової допомоги України містить критично важливі для неї засоби.

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"Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. І якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це", – додав він.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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