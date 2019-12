Вибори у Британії: на дільницях "черги вперше за 20 років"

На виборах у Великій Британії сьогодні спостерігається надзвичайна активність, на багатьох дільницях величезні черги.

Як повідомляє "Європейська правда", британці викладають фото з чергами на дільницях у соцмережах.

Користувачка Бріоні Томас опублікувала фото з дільниці у південному Лондоні і написала, що виборцям доводиться стояти в черзі близько 20 хвилин.

"Перший раз я фактично стояв у черзі на виборчій дільниці, а більшість в основному молодше 30 років. Дуже радий з цього приводу", - написав користувач Жюль Бейлі.

First time in 20 years that I’ve seen a queue at my polling station. pic.twitter.com/PddeJ12i19

Інші зауважили, що вперше за 20 років вони побачили чергу біля своїх кабінок для голосування.

"Ніколи не думала, що побачу подібну чергу біля моєї місцевої виборчої дільниці! В минулому тут заледве можна було побачити більше двох людей", - написала користувачка Карлів Вотсон.

Never thought I'd see a queue like this outside my local polling station! I've barely seen more than about two other people there in the past. pic.twitter.com/Be220ZtsJi