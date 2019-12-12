Вибори у Британії: на дільницях "черги вперше за 20 років"
На виборах у Великій Британії сьогодні спостерігається надзвичайна активність, на багатьох дільницях величезні черги.
Як повідомляє "Європейська правда", британці викладають фото з чергами на дільницях у соцмережах.
Користувачка Бріоні Томас опублікувала фото з дільниці у південному Лондоні і написала, що виборцям доводиться стояти в черзі близько 20 хвилин.
20 min queue to get into polling station. South London Millenials unite! #GeneralElection2019 pic.twitter.com/Tn1gOKkAM2— Bryony Thomas (@BryonyThomas9) December 12, 2019
"Перший раз я фактично стояв у черзі на виборчій дільниці, а більшість в основному молодше 30 років. Дуже радий з цього приводу", - написав користувач Жюль Бейлі.
First time in 20 years that I’ve seen a queue at my polling station. pic.twitter.com/PddeJ12i19— Sue Christoforou (@SueChristoforou) December 12, 2019
Інші зауважили, що вперше за 20 років вони побачили чергу біля своїх кабінок для голосування.
"Ніколи не думала, що побачу подібну чергу біля моєї місцевої виборчої дільниці! В минулому тут заледве можна було побачити більше двох людей", - написала користувачка Карлів Вотсон.
Never thought I'd see a queue like this outside my local polling station! I've barely seen more than about two other people there in the past. pic.twitter.com/Be220ZtsJi— Karli Watson (@karlequin) December 12, 2019
Ці вибори у Британії розцінюють як одні із найважливіших після закінчення Другої світової війни. Їх результат визначить, хто повинен врегулювати питання Brexit.
Виборчі дільниці відкрилися о 9 ранку і закриються опівночі за Києвом, коли екзитпол дасть перші вказівки на результат. Офіційні результати з 650 різних округів Великої Британії почнуть надходити з першої ночі до 7 ранку.