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Вибори у Британії: на дільницях "черги вперше за 20 років"

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Вибори у Британії: на дільницях "черги вперше за 20 років"

Четвер, 12 грудня 2019, 16:14

На виборах у Великій Британії сьогодні спостерігається надзвичайна активність, на багатьох дільницях величезні черги.

Як повідомляє "Європейська правда", британці викладають фото з чергами на дільницях у соцмережах.

Користувачка Бріоні Томас опублікувала фото з дільниці у південному Лондоні і написала, що виборцям доводиться стояти в черзі близько 20 хвилин.

"Перший раз я фактично стояв у черзі на виборчій дільниці, а більшість в основному молодше 30 років. Дуже радий з цього приводу", - написав користувач Жюль Бейлі.

Інші зауважили, що вперше за 20 років вони побачили чергу біля своїх кабінок для голосування.

"Ніколи не думала, що побачу подібну чергу біля моєї місцевої виборчої дільниці! В минулому тут заледве можна було побачити  більше двох людей", - написала користувачка Карлів Вотсон.

Ці вибори у Британії розцінюють як одні із найважливіших після закінчення Другої світової війни. Їх результат визначить, хто повинен врегулювати питання Brexit.

Виборчі дільниці відкрилися о 9 ранку і закриються опівночі за Києвом, коли екзитпол дасть перші вказівки на результат. Офіційні результати з 650 різних округів Великої Британії почнуть надходити з першої ночі до 7 ранку.

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Велика Британія вибори
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