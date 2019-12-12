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Выборы в Британии: на участках "очереди впервые за 20 лет"

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Выборы в Британии: на участках "очереди впервые за 20 лет"

Четверг, 12 декабря 2019, 16:14

На выборах в Великобритании сегодня наблюдается чрезвычайная активность, на многих участках огромные очереди.

Как сообщает "Европейская правда", британцы выкладывают фото с очередями на участках в соцсетях.

Пользовательница Бриони Томас опубликовала фото с участка в южном Лондоне и написала, что избирателям приходится стоять в очереди около 20 минут.

"Первый раз я фактически стоял в очереди на избирательном участке, а большинство в основном моложе 30 лет. Очень рад по этому поводу", - написал пользователь Жюль Бейли.

Другие отметили, что впервые за 20 лет они увидели очередь у своих кабинок для голосования.

"Никогда не думала, что увижу подобную очередь у моего местного избирательного участка! В прошлом здесь едва можно было увидеть более двух человек", - написала пользовательница Карли Уотсон.

Эти выборы в Британии расценивают как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны. Их результат определит, кто должен урегулировать вопрос Brexit.

Избирательные участки открылись в 9 утра и закроются в полночь по Киеву, после чего будут опубликованы экзит-полы. Официальные результаты с 650 различных округов Великобритании начнут поступать с часу до 7 утра.

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Великобритания выборы
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