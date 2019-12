Выборы в Британии: на участках "очереди впервые за 20 лет"

На выборах в Великобритании сегодня наблюдается чрезвычайная активность, на многих участках огромные очереди.

Как сообщает "Европейская правда", британцы выкладывают фото с очередями на участках в соцсетях.

Пользовательница Бриони Томас опубликовала фото с участка в южном Лондоне и написала, что избирателям приходится стоять в очереди около 20 минут.

"Первый раз я фактически стоял в очереди на избирательном участке, а большинство в основном моложе 30 лет. Очень рад по этому поводу", - написал пользователь Жюль Бейли.

First time in 20 years that I’ve seen a queue at my polling station. pic.twitter.com/PddeJ12i19

Другие отметили, что впервые за 20 лет они увидели очередь у своих кабинок для голосования.

"Никогда не думала, что увижу подобную очередь у моего местного избирательного участка! В прошлом здесь едва можно было увидеть более двух человек", - написала пользовательница Карли Уотсон.

Never thought I'd see a queue like this outside my local polling station! I've barely seen more than about two other people there in the past. pic.twitter.com/Be220ZtsJi