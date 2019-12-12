Трамп назвал бессмысленным признание Греты Тунберг "Человеком года"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года".
Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.
"Так бессмысленно. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!" - написал Трамп.
So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019
16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-нибудь вручал звание "Человек года".
Ранее западные СМИ сообщали, что президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "маленькой соплячклй" после того, как активистка написала в Twitter об убийстве коренных жителей Амазонии за попытку предотвратить вырубку лесов, обвинив при этом мир в замалчивании этого.
Как известно, на прошлой неделе Тунберг завершила свое путешествие через Атлантику на катамаране, прибыв в Лиссабон накануне визита на климатический саммит в Мадриде.
В сентябре Тунберг была названа одной из четырех человек, которые получили премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель".