Трамп назвал бессмысленным признание Греты Тунберг "Человеком года"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Так бессмысленно. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!" - написал Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE