Парламент Литви знизив призовний вік

Парламент Литви вирішив знизити призовний вік. З 1 січня 2020 року це буде 18-23 роки замість чинних нині 19-26 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За поправки до закону про призов проголосували 88 депутатів, один утримався.

Ініціатори пропозиції пояснили, що призовникам старшого віку служба в армії завдає непропорційно великої шкоди (у них бувають сім'ї, вони працюють або живуть за кордоном).

Як і до сих пір, добровольцями можуть стати особи віком 18-38 років, як чоловіки, так і жінки. Прийнятими поправками було вирішено затвердити реформу резерву військового персоналу.