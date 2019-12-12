В аеропорту Вільнюса встановили ялинку з речей, які не можна брати в літак

У Вільнюському аеропорту встановили незвичайну різдвяну ялинку, яку зробили з заборонених до перевезення в літаку предметів - ножів, ножиць, запальничок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Директор Департаменту з безпеки Вільнюського аеропорту Відас Кшанас сказав, що така ідея народилася у колег з авіаційної безпеки, вони і створили ялинку.

За словами Кшанаса, ялинку зробили з несправжніх ножів, гільз, ножиць, різної зброї та інших заборонених предметів.

"Ялинка створювалася більше для внутрішнього кола колег, але, ми віримо, що її встигли побачити і пасажири. Це відмінний привід згадати про те, що в аеропорту діють більш суворі правила провезення багажу", - сказав він.

Кшанас підкреслив, що працівники аеропорту такі речі не конфіскують, а пропонують здати на зберігання або повернути людям, які проводжають пасажирів.

"Якщо у пасажира немає такої можливості і він не залишив предмет до перевірки - то цей предмет потрапляє в руки наших фахівців. Також у всіх трьох литовських аеропортах створені умови для того, щоб пасажири віддавали продукти "Продовольчому банку". Найчастіше пасажири намагаються провезти газові балончики, а їх не можна перевозити ні в ручній поклажі, ні в багажі. Бувають гострі речі - ножі, ножиці, несправжня зброя, а такі предмети теж заборонено перевозити", - сказав Кшанас.

Він додав, що кількість пасажирів, які намагаються провезти заборонені речі, скорочується - люди зазвичай знають, що заборонено до перевезення.