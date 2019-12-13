Вашингтон погодився на призначення Єльченка послом України в США - ЗМІ

Сполучені Штати дали попередню згоду (агреман) на призначення Володимира Єльченка послом України в США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела.

З 2015 року Єльченко є постійним представником України при ООН. Очікується, що його замінить нинішній заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який курує в центральному апараті міжнародні організації.

Укази президента України про їхнє призначення слід очікувати вже незабаром, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте ця посада досі залишається вакантною.