Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США – СМИ
Пятница, 13 декабря 2019, 10:09
Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщаетZN.ua со ссылкой на источники.
С 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.
Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени, говорится в материале.
Напомним, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.
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