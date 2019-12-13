Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США – СМИ

Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщаетZN.ua со ссылкой на источники.

С 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени, говорится в материале.

Напомним, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.