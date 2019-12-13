Жертвою вибуху в житловому будинку на сході Німеччини стала щонайменше одна людина
П'ятниця, 13 грудня 2019, 13:18
В результаті вибуху в житловому будинку в східнонімецькій громаді Бланкенбург загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Пожежники знайшли тіло 78-річного мешканця в одній з квартир будинку, в якій ймовірно і стався вибух.
За даними рятувальників, стан кількох постраждалих дуже важкий. Всього повідомлялося про 25 постраждалих у результаті вибуху.
Вибух стався близько 9 ранку.
"Початкові докази свідчать, що причиною катастрофи може бути вибух газу", - повідомили в поліції.
На фотографії, яку поширили слідчі, видно руйнування на вікнах квартири на другому поверсі, сліди сажі тягнуться вгору по фасаду. За даними поліції, за вибухом виникла пожежа.
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