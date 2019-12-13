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Жертвою вибуху в житловому будинку на сході Німеччини стала щонайменше одна людина

П'ятниця, 13 грудня 2019, 13:18

В результаті вибуху в житловому будинку в східнонімецькій громаді Бланкенбург загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Пожежники знайшли тіло 78-річного мешканця в одній з квартир будинку, в якій ймовірно і стався вибух.

За даними рятувальників, стан кількох постраждалих дуже важкий. Всього повідомлялося про 25 постраждалих у результаті вибуху.

Вибух стався близько 9 ранку.

 

"Початкові докази свідчать, що причиною катастрофи може бути вибух газу", - повідомили в поліції.

На фотографії, яку поширили слідчі, видно руйнування на вікнах квартири на другому поверсі, сліди сажі тягнуться вгору по фасаду. За даними поліції, за вибухом виникла пожежа.

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