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Итальянский суд приказал Facebook восстановить страницу неофашистской партии

Пятница, 13 декабря 2019, 16:38

Суд в Риме принял решение о том, что социальная сеть Facebook должна восстановить страницу неофашистской партии CasaPound.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

В решении суда также указывается, что Facebook должна платить группе 800 евро за каждый день, пока страница закрыта.

Судья пришел к выводу, что партия была "исключена (или крайне ограничена) из итальянской политической дискуссии".

CasaPound была основана в конце 1990-х годов как клуб сторонников Муссолини. Она не идентифицирует себя как ультраправых или крайне левых, ее члены называют себя евроскептиками, антиглобалистами и ультранационалистами.

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