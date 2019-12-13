Звіт про виконання Україною асоціації з ЄС: Брюссель назвав досягнення і проблеми

Європейський союз опублікував щорічний Звіт про виконання Україною угоди про асоціацію у 2019 році, в якому відзначений прогрес у низці сфер, а також вказані недоліки, на які треба звернути увагу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У звіті зазначено, що за минулий рік Україна прийняла низку важливих законів та зміцнила інституції, як цього вимагають громадяни, але необхідна подальша робота, зокрема для покращення ділового та інвестиційного клімату.

"Українська влада досягла прогресу в проведенні реформ за останній рік, особливо у сферах, які допоможуть створити основи для майбутнього зростання та процвітання громадян України. Зараз багато прийнятих законів чекають на імплементацію, і Європейський Союз буде продовжувати працювати там, щоб супроводжувати цей процес", - заявив новий єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Звіт визначає низку сфер, де Україна досягла швидкого прогресу в реформах, а також сфери, де реформи залишаються незавершеними або потребують більшої уваги.

- Боротьба з корупцією:

У сфері боротьби з корупцією 5 вересня почав діяти Вищий антикорупційний суд. Його робота є особливо важливою, оскільки досі жодні високопосадовці не були засуджені за корупцію. Незаконне збагачення було повторно криміналізовано, тоді як прийнято закони про відновлення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та про захист інформаторів. Винуватців шахрайства в ПриватБанку ще належить притягнути до кримінальної відповідальності, тоді як стягнення нібито розкрадених коштів залишається незавершеним;

- Енергетика:

Щодо енергетики, то розділення "Нафтогазу" має завершитися до кінця 2019 року. Однак реалізація реформи електроенергетики залишається складною у нинішній олігополістичній структурі ринку. Фонд з енергоефективності, створений за підтримки 104 мільйонів євро від ЄС, розпочав свою діяльність.

- Торгівля:

Торгівля України з ЄС продовжувала зростати, і ЄС зберіг свої позиції головного експортного ринку України. Українська економіка продовжувала зростати, її фінанси та банківський сектор стабілізувалися. Однак у звіті підкреслюється необхідність покращення ділового клімату та заохочення інвестицій, зокрема шляхом забезпечення верховенства закону та підтримки боротьби з корупцією.

"Економічні та галузеві реформи принесли помітні досягнення, такі як законодавство про бюджет, митниці, дерегуляція ринку, державні закупівлі та охорона здоров'я, хоча остання просувалася повільніше. У сфері прав інтелектуальної власності реформи залишалися обмеженими", - йдеться у звіті.

Звіт підготовлений до чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбудеться в Брюсселі 28 січня 2020 року.