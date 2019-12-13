Отчет о выполнении Украиной ассоциации с ЕС: Брюссель назвал достижения и проблемы

Европейский союз опубликовал ежегодный Отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации в 2019 году, в котором отмечен прогресс в ряде сфер, а также указаны недостатки, на которые необходимо обратить внимание.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В отчете указано, что за прошлый год Украина приняла ряд важных законов и укрепила институты, как этого требуют граждане, но необходима дальнейшая работа, в частности для улучшения делового и инвестиционного климата.

"Украинская власть достигла прогресса в проведении реформ за последний год, особенно в сферах, которые помогут создать основы для будущего роста и процветания граждан Украины. Сейчас много принятых законов ожидают имплементации, и Европейский Союз будет продолжать работать там, чтобы сопровождать этот процесс", - заявил новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Отчет определяет ряд сфер, где Украина достигла быстрого прогресса в реформах, а также сферы, где реформы остаются незавершенными или требуют большего внимания.

- Борьба с коррупцией:

В сфере борьбы с коррупцией 5 сентября начал действовать Высший антикоррупционный суд. Его работа особенно важна, поскольку до сих пор ни один чиновник не был осужден за коррупцию. Незаконное обогащение было повторно криминализировано, а также приняты законы о возобновлении деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и о защите информаторов. Виновников мошенничества в ПриватБанке еще предстоит привлечь к уголовной ответственности, тогда как взыскание якобы похищенных средств остается незавершенным;

- Энергетика:

Разделение "Нафтогаза" должно завершиться до конца 2019 года. Однако реализация реформы электроэнергетики остается сложной в нынешней олигополистической структуре рынка. Фонд по энергоэффективности, созданный при поддержке 104 миллионов евро от ЕС, начал свою деятельность.

- Торговля:

Торговля Украины с ЕС продолжала расти, и ЕС сохранил свои позиции главного экспортного рынка Украины. Украинская экономика продолжала расти, ее финансы и банковский сектор стабилизировались. Однако в отчете подчеркивается необходимость улучшения делового климата и поощрения инвестиций, в том числе путем обеспечения верховенства закона и поддержки борьбы с коррупцией.

"Экономические и отраслевые реформы принесли заметные достижения, такие как законодательство о бюджете, таможни, дерегулирование рынка, государственных закупках и здравоохранение, хотя последняя продвигалась медленнее. В области прав интеллектуальной собственности реформы оставались ограниченными", - говорится в отчете.

Отчет подготовлен к очередному заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в Брюсселе 28 января 2020.