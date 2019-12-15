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Членство Фінляндії у НАТО підтримують лише 22% її громадян

Неділя, 15 грудня 2019, 12:03

Думка фінів з приводу вступу в НАТО залишилася без змін – вони переважно не підтримують членство в Альянсі.

Про це свідчать результати дослідження Аналітичного центру ділового життя EVA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Лише 22%  фінів вважають, що Фінляндії слід вступити до Північноатлантичного альянсу. Протилежної думки дотримуються 47% громадян. Це відповідає середнім показникам за тривалий період часу.

Згідно з отриманими даними, чоловіки охочіше жінок підтримують вступ до НАТО. Серед чоловіків 30%, а серед жінок лише 14% вважають, що Фінляндії слід стати членом НАТО.

Серед електорату урядових партій за НАТО виступають лише прихильники Шведської народної партії. Найбільше за членство в Альянсі виступають прихильники коаліційної партії, що знаходиться в опозиції.

В опитуванні, проведеному дослідницькою компанією Taloustukimus, взяли участь 2 036 осіб, у віці від 18 до 70 років.

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Фінляндія Альянс
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