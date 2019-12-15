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Членство Финляндии в НАТО поддерживают лишь 22% ее граждан

Воскресенье, 15 декабря 2019, 12:03

Мнение финнов по поводу вступления в НАТО осталось без изменений – они преимущественно не поддерживают членство в Альянсе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра деловой жизни EVA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Лишь 22% финнов считают, что Финляндии следует вступить в Североатлантический альянс. Противоположного мнения придерживаются 47% граждан. Это соответствует средним показателям за длительный период времени.

Согласно полученным данным, мужчины охотнее женщин поддерживают вступление в НАТО. Среди мужчин 30%, а среди женщин лишь 14% считают, что Финляндии следует стать членом НАТО.

Среди электората правящих партий за НАТО выступают только сторонники Шведской народной партии. Всего за членство в Альянсе выступают сторонники коалиционной партии, находящейся в оппозиции.

В опросе, проведенном исследовательской компанией Taloustukimus, приняли участие 2 036 человек, в возрасте от 18 до 70 лет.

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Финляндия Альянс
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