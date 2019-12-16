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Найбільшу опозиційну партію Польщі очолила Малгожата Кідава-Блоньська

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Найбільшу опозиційну партію Польщі очолила Малгожата Кідава-Блоньська

Понеділок, 16 грудня 2019, 08:26

Найбільша опозиційна партія Польщі "Громадянська платформа" обрала своїм лідером  заступницю спікера парламенту Малгожату Кідаву-Блоньську.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Кідава-Блоньська буде суперницю діючого президент Анджея Дуди на травневих президентських виборах.

 

"Поляки більше не будуть соромитися свого президента", - сказала Кідава-Блоньська у своєму виступі після обрання.

Вона пообіцяла перемогти Дуду, якого підтримуватиме правляча партія "Право та справедливість".

Кідава-Блоньська - перша жінка в польській історії, яка серйозно претендуватиме на президентську посаду. Опитування в листопаді показували, що її підтримують 23% виборців, тоді як підтримка Дуди на рівні 46%.

Одним із співзасновників "Громадянської платформи" був колишній президент Європейської Ради Дональд Туск, який заявив минулого місяця, що не буде балотуватися в президенти Польщі. Натомість він очолив Європейську народну партію.

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