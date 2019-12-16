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Крупнейшую оппозиционную партию Польши возглавила Малгожата Кидава-Блонска

Понедельник, 16 декабря 2019, 08:26

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" избрала своим лидером заместителя спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кидава-Блонска будет соперницей действующего президент Анджея Дуды на майских президентских выборах.

 

"Поляки больше не будут стыдиться своего президента", - сказала Кидава-Блонска в своем выступлении после избрания.

Она пообещала победить Дуду, которого будет поддерживать правящая партия "Право и справедливость".

Кидава-Блонска - первая женщина в польской истории, которая будет серьезно претендовать на президентский пост. Опрос в ноябре показывал, что ее поддерживают 23% избирателей, тогда как поддержка Дуды находится на уровне 46%.

Одним из сооснователей "Гражданской платформы" был бывший президент Европейского Совета Дональд Туск, который заявил в прошлом месяце, что не будет баллотироваться в президенты Польши. Вместо этого он возглавил Европейскую народную партию.

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