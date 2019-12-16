У Німеччині вихідця з Косова звинуватили у фінансуванні "Ісламської держави"

Вихідця з Косова звинуватили у Німеччині в підтримці терористичної організації через те, що він направляв гроші "Ісламській державі" в Сирії і поширював пропаганду цього угруповання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Підозрюваному, ідентифікованому тільки як Хасан Б. відповідно до німецьких правил конфіденційності, за даними прокуратури, висунули звинувачення 4 грудня у Гамбурзі.

Його звинувачують у сприянні 11 переказам коштів бойовикам "Ісламської держави" в Сирії в період з 2016 по 2017 рік, а також у тому, що він вніс частину своїх власних грошей. Він також звинувачується в передачі грошей громадянину Північної Македонії в 2015 році, щоб допомогти йому вирушити в Сирію для боротьби за "Ісламську державу".

У 2015 році чоловік створив обліковий запис на Facebook для члена "Ісламської держави" і допомагав йому використовувати цей запис для поширення пропаганди ІДІЛ.

Косовар був заарештований в червні і відтоді перебуває під вартою.