В Германии выходца из Косова обвинили в финансировании "Исламского государства"

Выходца из Косова обвинили в Германии в поддержке террористической организации из-за того, что он направлял деньги "Исламскому государству" в Сирию и распространял пропаганду этой группировки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Подозреваемому, согласно немецким правилам конфиденциальности идентифицированному только как Хасан Б., по данным прокуратуры, предъявлены обвинения 4 декабря в Гамбурге.

Его обвиняют в содействии 11 передачам средств боевикам "Исламского государства" в Сирии в период с 2016 по 2017 год, а также в том, что он внес часть своих собственных денег. Он также обвиняется в передаче денег гражданину Северной Македонии в 2015 году, чтобы помочь ему отправиться в Сирию для борьбы на стороне "Исламского государства".

В 2015 году мужчина создал аккаунт на Facebook для члена "Исламского государства" и помогал ему использовать эту запись для распространения пропаганды ИГИЛ.

Косовар был арестован в июне и с тех пор находится под стражей.