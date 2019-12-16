У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
Понеділок, 16 грудня 2019, 17:51
Частина будівлі посольства Болгарії у Чорногорії була пошкоджена вибухом у центрі Подгориці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
Вибух стався о 4 ранку в понеділок. Вибухівку кинули на бульварі поряд із нічним клубом.
Потужний вибух спричинив масову паніку у багатьох громадян в цій частині Подгориці.
На час проведення слідчих дій рух транспорту бульваром припинили.
Після того, як поліція провела обшук у присутності болгарських дипломатів, було встановлено, що був пошкоджений офіс консула, зокрема у приміщенні розбиті вікна і двері.
Міністерство закордонних справ Болгарії підтвердило, що шкоду завдано мінімальну.
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