В Подгорице произошел взрыв вблизи болгарского посольства

Часть здания посольства Болгарии в Черногории была повреждена взрывом в центре Подгорицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Взрыв произошел в 4 утра в понедельник. Взрывчатку бросили на бульваре рядом с ночным клубом.

Мощный взрыв вызвал массовую панику у многих граждан в этой части Подгорицы.

На время проведения следственных действий движение транспорта по бульвару прекратили.

После того как полиция провела обыск в присутствии болгарских дипломатов, было установлено, что был поврежден офис консула, в частности в помещении разбиты окна и двери.

Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило, что вред причинен минимальный.