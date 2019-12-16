Зіткнення суден у Будапешті: українського капітана повторно арештували

Капітан круїзного судна, яке у травні зіткнулося з екскурсійним катером на річці Дунай, в результаті чого загинули 28 людей, був повторно заарештований через побоювання, що він може спробувати втекти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

64-річний капітан лайнера Viking Sigyn, ідентифікований тільки як Юрій К., був звинувачений минулого місяця прокуратурою Будапешта в недбалості і створенні загрози водному руху, що призвело до катастрофи з масовими смертельними наслідками. Прокурори домагаються дев'ятирічного тюремного ув'язнення.

Тільки сім із 33 південнокорейських туристів, що знаходилися на борту екскурсійного катера Hableany (Русалка), пережили зіткнення, в результаті якого загинули також двоє членів угорського екіпажу.

Останки однієї південнокорейської туристки досі не знайдені.

Понеділкове рішення Пештського центрального районного суду може бути оскаржене.

Капітан був звільнений з-під варти після того, як розслідування катастрофи закінчилося в жовтні, але повинен був носити електронний пристрій стеження і не мав права покидати своє місце проживання без дозволу.