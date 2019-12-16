Столкновение судов в Будапеште: украинского капитана повторно арестовали

Капитан круизного судна, которое в мае столкнулось с экскурсионным катером на реке Дунай, в результате чего погибли 28 человек, был повторно арестован за опасения, что он может попытаться сбежать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

64-летний капитан лайнера Viking Sigyn, идентифицированный только как Юрий К., был обвинен в прошлом месяце прокуратурой Будапешта в халатности и создании угрозы водном движения, что привело к катастрофе с массовыми смертельными исходами. Прокуроры добиваются девятилетнего тюремного заключения.

Только семь из 33 южнокорейских туристов, находившихся на борту экскурсионного катера Hableany (Русалка), пережили столкновение, в результате которого погибли также двое членов венгерского экипажа.

Останки одной южнокорейской туристки до сих пор не найдены.

Понедельничное решение Пештского центрального районного суда может быть обжаловано.

Капитан был освобожден из-под стражи после того, как расследование катастрофы закончилось в октябре, но должен был носить электронное устройство слежения и не имел права покидать свое место жительства без разрешения.