У Франції масштабний страйк проти пенсійної реформи

Масштабні демонстрації проти пенсійної реформи у вівторок відбудуться в Парижі та інших французьких містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Сьогодні вже тринадцятий день страйків, але акцію порівняних масштабів профспілки проводили востаннє 5 грудня.

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У паризькому будуть закриті вісім ліній метро, ще шість працюватимуть з перебоями. У звичайному режимі працюватимуть лише автоматичні лінії 1 і 14.

Також будуть частково скасовані маршрути наземного транспорту. Очікується, що у вівторок працюватимуть лише 30% приміських поїздів в напрямку Парижа. У паризькому аеропорту "Орлі" очікується скасування або затримка 20% рейсів.

Крім Парижа, акції протесту у вівторок відбудуться в Ліоні, Нанті, Ліллі, Бордо, Марселі та інших містах.

У страйку здебільшого беруть участь працівники державного сектора, зокрема машиністи потягів, викладачі та працівники лікарень, які побоюються, що їм доведеться працювати довше задля нижчих пенсій.

Раніше прем'єр країни Едуар Філіп заявив, що не має наміру відмовлятися від втілення в життя проєкту пенсійної реформи. При цьому він зазначив, що згоден піти на деякі поступки, і пообіцяв, що реформа буде втілена в життя поступово і не торкнеться французів, які народилися до 1975 року.

Незважаючи на зроблену прем'єром заяву, страйки та протести у Франції продовжилися.