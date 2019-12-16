У Франції подав у відставку один з "батьків" суперечливої пенсійної реформи

Уряд Франції зазнав серйозного удару після того як головний архітектор пенсійної реформи пішов у відставку через ймовірний конфлікт інтересів - на 12-й день страйків проти запланованих змін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Оголошення про відставку верховного комісара Жан-Поля Делево з’явилося у вирішальний момент: як раз перед новим раундом протестів, запланованим на вівторок по всій Франції і на тлі підготовки уряду до переговорів з профспілками перед наближенням різдвяних свят.

Президент Франції Еммануель Макрон "з жалем " прийняв відставку політика, який готував пенсійні плани протягом двох років, перш ніж був призначений у вересні для реалізації програми реформ.

Зокрема, він відповідав за переговори з профспілками і професійними організаціями.

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Офіс Макрона підкреслив "роботу і відданість Делево", зазначивши, що відставка була необхідна для того, щоб зберегти наступні кроки реформи.

Делево опинився під вогнем критики з боку опозиції та профспілок після того, як французькі газети Le Parisien і Le Monde повідомили минулого тижня, що він не згадав деякі з своїх дій в офіційній декларації, яка вимагається від усіх членів уряду, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів.

Французькі транспортні страйки проти запланованої реформи пенсійної системи тривають дванадцятий день поспіль, оскільки уряд президента Франції Еммануеля Макрона залишається рішучим втілювати свої плани.

Ключові профспілки хочуть страйкувати й на Різдво, новий раунд протестів по всій Франції запланований на вівторок.

У страйку здебільшого беруть участь працівники державного сектора, зокрема машиністи потягів, викладачі та працівники лікарень, які побоюються, що їм доведеться працювати довше задля нижчих пенсій.