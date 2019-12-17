У Німеччині пропонують уніфікувати закони щодо канабісу

Німецька комісарка з питань наркотиків 17 грудня закликала запровадити загальнодержавний стандарт кількості канабісу, дозволеного для особистого володіння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Даніела Людвіг заявила: важко, коли кожна окрема німецька земля має свої правила.

Канабіс є нелегальним у Німеччині, але покарання за приватне споживання відносно послаблене. Людина, яка володіє лише "невеликою кількістю" рослини, може, згідно із законом, уникати притягнення до кримінальної відповідальності.

У Гамбурзі невелика кількість - це шість грамів, тоді як у Берліні дозволено 15 грамів.

"Це, звісно, приваблює до міста людей, які хочуть вживати наркотики", - сказала Людвіг, говорячи про столицю.

Але "канабісовий туризм" - не те, чого прагне Берлін, каже вона.

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Член ХСС - баварської партії-союзниці канцлера Ангели Меркель, - Людвіг три місяці займає свою нинішню посаду і виявила бажання пом'якшити ставлення Німеччини до канабісу.

Речник ХДС щодо внутрішньої політики Мар'ян Вендт раніше заявив, що Німеччина може узаконити канабіс для особистого вжитку.

В березні 2017 року у Німеччині дозволили використовувати канабіс як лікарський засіб. З 2019 року лікарські препарати виробляють не тільки з імпортованих конопель, але також із конопель, вирощених на території країни.