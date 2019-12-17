В Германии предлагают унифицировать законы о каннабисе

Немецкий комиссар по вопросам наркотиков 17 декабря призвала ввести общегосударственный стандарт количества каннабиса, разрешенного для личного владения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Даниэла Людвиг заявила: сложно, когда в каждой отдельной немецкой земле – свои правила.

Каннабис нелегален в Германии, но наказание за личное потребление относительно ослаблено. Человек, обладающий лишь "небольшим количеством" растения, может по закону избегать привлечения к уголовной ответственности.

В Гамбурге это небольшое количество составляет шесть граммов, тогда как в Берлине разрешено 15 граммов.

"Это привлекает в город людей, которые хотят употреблять наркотики", - сказала Людвиг, говоря о столице.

Но "конопляный туризм" - не то, чего хочет Берлин, говорит она.

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Член ХСС - баварской партии-союзницы канцлера Ангелы Меркель ХДС - Людвиг три месяца занимает свою нынешнюю должность и выразила желание смягчить отношение Германии к каннабису.

Пресс-секретарь ХДС по внутренней политике Марьян Вендт ранее заявил, что Германия может узаконить каннабис для личного потребления.

В марте 2017 года в Германии разрешили использовать каннабис в качестве лекарственного средства. С 2019 года лекарственные препараты производят не только из импортированного каннабиса, но также из конопли, выращенной на территории страны.