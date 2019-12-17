В Італії критикують кампанію по боротьбі з расизмом, в якій використали мавп

В Італії керівники футбольного чемпіонату (Серія А) запустили кампанію проти расизму в футболі та використали для цього зображення мавп.

Як повідомляє "Європейська правда", заява про початок кампанії розміщена на сайті Серії А.

В рамках кампанії будуть використовувати низку постерів, на яких зображені мавпи та напис "Ні расизму". Плакати, поміж іншого, мають бути виставлені у штаб-квартирі Серії A в Мілані.

Під час презентації були представлені три постери, на яких зображені мавпи в кольорах клубів, їх намалював художник Сімоне Фугадзотто.

"Для художника не існує нічого більш важливого, ніж спроба змінити сприйняття речей своєю роботою. Концепт, естетика, реалізація. Цим триптихом я спробував сказати, що ми складні і захоплюючі істоти. Ми можемо бути сумними або щасливими, католиками, мусульманами або буддистами, але, врешті-решт, нас визначають наші дії, а не колір шкіри", - пояснив Фугадзотто.

Задум автора кампанії і керівників чемпіонату не оцінили в FARE - організації, яка бореться з расизмом у футболі.

"Італійський футбол знову позбавляє світ дару мови. У країні, в якій влада не справляється з расизмом тиждень за тижнем, Серія А запускає кампанію, яка виглядає як нездоровий жарт…Важко зрозуміти, про що вони думали, з ким радилися? Настав час для прогресивних клубів в лізі, щоб їх голос був почутий ", - йдеться в заяві FARE.

Італійський футбол давно відомий проблемами з расизмом. У листопаді гравець італійської "Брешії", який також виступав за збірну Італії, Маріо Балотеллі ледь не пішов з поля через вболівальників, які вигукували расистські гасла на його адресу.

У грудні редакція італійської газети Corriere dello Sport помістила на першу шпальту фотографії гравця "Інтера" Ромелу Лукаку і захисника "Роми" Кріса Смоллінга, підписавши їх "Чорна п'ятниця".

Редакція не стала вибачатися, попри критику низки футбольних клубів і кількох організацій.