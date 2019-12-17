В Италии критикуют кампанию по борьбе с расизмом, в которой использовали обезьян

В Италии руководители футбольного чемпионата (Серия А) запустили кампанию против расизма в футболе и использовали для этого изображения обезьян.

Как сообщает "Европейская правда", заявление о начале кампании размещено на сайте Серии А.

В рамках кампании будут использовать ряд постеров, на которых изображены обезьяны и надпись "Нет расизму". Плакаты, среди прочего, должны быть выставлены в штаб-квартире Серии A в Милане.

Во время презентации были представлены три постера, на которых изображены обезьяны в цветах клубов, их нарисовал художник Симоне Фугадзотто.

"Для художника нет ничего более важного, чем попытка изменить восприятие вещей своей работой. Концепт, эстетика, реализация. Этим триптихом я попытался сказать, что мы - сложные и захватывающие существа. Мы можем быть печальными или счастливыми, католиками, мусульманами или буддистами, но, в конце концов, нас определяют наши действия, а не цвет кожи", - пояснил Фугадзотто.

Замысел автора кампании и руководителей чемпионата не оценили в FARE - организации, которая борется с расизмом в футболе.

"Итальянский футбол снова лишает мир дара речи. В стране, в которой власть не справляется с расизмом неделю за неделей, Серия А запускает кампанию, которая выглядит как неудачная шутка... Трудно понять, о чем они думали, с кем советовались? Пришло время для прогрессивных клубов в лиге, чтобы их голос был услышан", - говорится в заявлении FARE.

Итальянский футбол давно известен проблемами с расизмом. В ноябре игрок итальянской "Брешии", который также выступал за сборную Италии, Марио Балотелли едва не ушел с поля из-за болельщиков, которые выкрикивали расистские лозунги в его адрес.

В декабре редакция итальянской газеты Corriere dello Sport поместила на первую полосу фотографии игрока "Интера" Ромелу Лукаку и защитника "Ромы" Криса Смоллинга, подписав их "Черная пятница".

Редакция не стала извиняться, несмотря на критику ряда футбольных клубов и нескольких организаций.