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Газові переговори Єврокомісія-Україна-ЄС очікуються 19 грудня

Вівторок, 17 грудня 2019, 11:49

Газові переговори Єврокомісія-Україна-ЄС на політичному рівні відбудуться в Брюсселі в четвер, 19 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

"З нетерпінням очікуємо наступного раунду тристоронніх переговорів щодо газу на політичному рівні цього четверга, 19 грудня", - написав Шефчович у Twitter.

"Настав час надіслати позитивний месидж ринкам і споживачам", - додав він.

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Нагадаємо, 31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

"Україна буде домовлятися про газ далі, можливо, непросто, можливо, з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" недобудований", - заявив він.

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