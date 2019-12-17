Образив Ердогана: турецький суд видав ордер на арешт німецького політика

Турецький суд у вівторок видав ордер на арешт колишнього члена Бундестагу в рамках справи щодо образи на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Німецький турок Мемет Кіліч був парламентарем від "Зелених" у 2009-13 роках. Нині він працює юристом, але залишається політично активним.

Його звинуватили в образі президента через інтерв'ю, яке він дав турецькому новинному сайту ABC 2017 року, в якому він посилається на військові злочини та нібито називає Ердогана "зрадником батьківщини", згідно з обвинувальним висновком.

Інтерв'ю здебільшого стосувалося політики Ердогана в Сирії.

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Кіліч не був присутній на слуханнях в Анкарі. Прокурор стверджував, що звинувачення не вважається злочином у Німеччині, і попросив Кіліча з'явитися на суд в Туреччині.

Це означає, що Кіліча затримають, як тільки він в'їде до Туреччини. Політик оскаржить рішення суду з метою дати свідчення з Німеччини, каже його адвокат. Наступне слухання призначене на 26 лютого.

Кількість таких випадків різко зросла з моменту, коли Ердоган став президентом, у 2014 році. Серед них - звинувачення проти опозиційних політиків за давні пости в соціальних медіа, як і проти міжнародних та місцевих журналістів.