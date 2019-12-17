Оскорбил Эрдогана: турецкий суд выдал ордер на арест немецкого политика

Турецкий суд во вторник выдал ордер на арест бывшего члена Бундестага в рамках дела об оскорблении в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Немецкий турок Мемет Килич был парламентарием от "Зеленых" в 2009-13 годах. Сейчас он работает юристом, но остается политическим активистом.

Его обвинили в оскорблении президента из-за интервью, которое он дал турецкому новостному сайту ABC в 2017 году, в котором он ссылается на военные преступления и якобы называет Эрдогана "предателем родины", согласно обвинительному заключению.

Интервью в основном касалось политики Эрдогана в Сирии.

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Килич не присутствовал на слушаниях в Анкаре. Прокурор утверждал, что обвинения нельзя считать преступлением в Германии, и попросил Килича явиться на суд в Турции.

Это означает, что Килича задержат, как только он въедет в Турцию. Политик обжалует решение суда с целью дать показания по Германии, говорит его адвокат. Следующее слушание назначено на 26 февраля.

Количество таких случаев резко возросло с того момента, когда Эрдоган стал президентом, в 2014 году. Среди них - обвинение против оппозиционных политиков за давние посты в социальных медиа, как и против международных и местных журналистов.