В Австрії заявили, що запобігли теракту на різдвяному ярмарку у Відні

Австрійська влада заявила, що їй вдалося попередити змову з метою проведення серії терористичних атак, включаючи вибух бомби на одному з різдвяних ринків у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними поліції, у змові брали участь три людини, в тому числі 24-річний чоловік, який підтримував ідеологію терористичної організації "Ісламська держава".

За даними слідства, головний підозрюваний планував напад на різдвяний ярмарок перед собором Святого Штефана в центрі Відня в період між Різдвом і Новим роком.

Також стверджується, що інші можливі цілі включали Зальцбург, а також міста в Німеччині, Франції та Люксембурзі.

Організатор вже відбуває термін у в'язниці після двох спроб потрапити в Сирію і приєднатися до ІДІЛ. Проте, він міг підтримувати зв'язок зі своїми спільниками по мобільному телефону - всупереч тюремним правилам. Частиною змови також був план його втечі.

Два інших підозрюваних у віці 25 і 31 року були взяті під варту наприкінці минулого тижня. Всі троє є етнічними чеченцями.