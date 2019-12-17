В Австрии заявили, что предотвратили теракт на рождественской ярмарке в Вене

Австрийские власти заявила, что им удалось предотвратить сговор с целью проведения серии террористических атак, включая взрыв бомбы на одном из рождественских рынков в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным полиции, в сговоре участвовали три человека, в том числе 24-летний мужчина, который поддерживал идеологию террористической организации "Исламское государство".

По данным следствия, главный подозреваемый планировал нападение на рождественскую ярмарку перед собором Святого Штефана в центре Вены в период между Рождеством и Новым годом.

Также утверждается, что другие возможные цели включали Зальцбург, а также города в Германии, Франции и Люксембурге.

Организатор уже отбывает срок в тюрьме после двух попыток попасть в Сирию и присоединиться к ИГИЛ. Однако он мог поддерживать связь со своими сообщниками по мобильному телефону - вопреки тюремным правилам. Частью сговора также был план его побега.

Двое других подозреваемых в возрасте 25 и 31 года были взяты под стражу в конце прошлой недели. Все трое – этнические чеченцы.