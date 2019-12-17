Європарламент запропонував потроїти фінансування освітньої програми ЄС в Україні – посол

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас прогнозує збільшення фінансування програми реформування освіти в Україні "Еразмус плюс" у наступному бюджетному періоді Євросоюзу втричі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава місії ЄС сказав під час пресконференції "Підтримка ЄС у реформуванні освіти в Україні: гранти "Еразмус плюс" та результати 2014-2019 років" у вівторок у Києві.

"Із 2014 року ЄС підтримав освітню сферу в Україні у розмірі EUR70 млн, що становить 41% усієї підтримки у рамках "Східного партнерства", - сказав Маасікас.

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Він зазначив, що в майбутньому можливе розширення фінансування в рамках проєкту.

"Ми поки що не знаємо про які суми йдеться. Не секрет, що в ЄС впевнені, що програма "Еразмус плюс"- це дуже успішна програма. Коли Європейська комісія пропонувала бюджет на наступний період, то включила пропозицію посилити вдвічі фінансування програми "Еразмус плюс". У свою чергу Європарламент запропонував потроїти цю суму", - додав голова представництва ЄС.

Програма "Еразмус плюс" є наймасштабнішою програмою навчання та обмінів Європейського Союзу. Вона популяризує європейські студії та підтримує проєкти міжнародної співпраці, партнерства, проведення заходів і мобільність у сфері освіти, молоді та спорту.