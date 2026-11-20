Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перепросив за свої попередні заяви на адресу заступника глави Пентагону Елбріджа Колбі, коли він назвав його критику українських ударів по території Росії "досить дурною річчю".

Про це Пісторіус сказав в телефонному інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Міністр розповів, що в середу ввечері поспілкувався телефоном із Колбі.

"Я перепросив за свій вибір слів", – сказав очільник німецького оборонного відомства.

Однак Пісторіус наголосив, що його підтримка самих українських ударів залишилася незмінною.

"Але я також чітко дав зрозуміти – і він (Колбі. – Ред.) поділяє цю точку зору – що у нас просто різні погляди на це питання", – зазначив він.

Обидві сторони "погодилися з тим, що їхні думки розходяться", додав Пісторіус.

Міністр визнав, що його формулювання було недоречним, пояснивши, що, відповідаючи на запитання англійською мовою, він неправильно підібрав вираз.

"Я не мав цього робити", – сказав він.

Нагадаємо, на засіданні "Рамштайн" Елбрідж Колбі заявив, що удари України по Росії, "особливо ті, які спрямовані на цивільну інфраструктуру, як-от Wildberries насправді, ймовірно, посилили рішучість російської громадськості та готовність самого Кремля до ескалації".

У відповідь Пісторіус заявив, що слід критикувати не українські удари по російських військових об’єктах, а атаки Росії на цивільне населення України.

Критикувати удари України по Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових об’єктів та об’єктів військового призначення, – це нерозумно, говорив він.