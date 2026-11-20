Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має й надалі оперативно проводити реформи, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, якщо вона сподівається отримати необхідні умови для подальшої фінансової допомоги та інвестицій.

Мерц висловив цю точку зору на бізнес-саміті в Берліні, організованому Німецькою промислово-торговельною палатою, його слова наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив канцлер, для обґрунтування довгострокової західної підтримки України необхідні послідовні реформи з боку Києва.

"Зараз надзвичайно важливо швидко й рішуче просувати ці реформи – зокрема, і я кажу це відкрито, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією", – заявив Мерц учасникам заходу.

Він також зазначив, що Німеччина посилить свою підтримку у сфері оборони та гуманітарної допомоги, оскільки Росія активізує атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими.

"Те, що ми вкладаємо в Україну зараз, повернеться до нас багаторазово у вигляді дивідендів: стабільності, експортних можливостей, спільних проєктів та економічного зростання", – підкреслив Мерц.

У 2025 році обсяг товарообігу між двома країнами становив близько 12 млрд євро.

"Свобода та безпека зараз вивільняють сили прогресу й стійкості в небачених раніше масштабах. Саме таку позицію ми зараз займаємо щодо авторитарних та імперіалістичних гравців у цьому світі. Ми – світ свободи", – додав Мерц.

Мерц заявив, що війна Росії проти України є атакою на демократичні цінності в усьому світі.

Варто зазначити, що у п’ятницю Європейська комісія виділила Україні 7,9 млрд євро для задоволення фінансових потреб та забезпечення функціонування державної адміністрації країни, яка продовжує захищатися від загарбницької війни з боку Росії.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility. "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.