Европарламент предложил утроить финансирование образовательной программы ЕС в Украине – посол

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас прогнозирует увеличение финансирования программы реформирования образования в Украине "Эразмус плюс" в следующем бюджетном периоде Европейского Союза втрое.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава миссии ЕС сказал во время пресс-конференции "Поддержка ЕС в реформировании образования в Украине: гранты "Эразмус плюс" и результаты 2014-2019 годов" во вторник в Киеве.

"С 2014 года ЕС поддержал образовательную сферу в Украине в размере 70 млн евро, что составляет 41% всей поддержки в рамках "Восточного партнерства", - сказал Маасикас.

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Он отметил, что в будущем возможно расширение финансирования в рамках проекта.

"Мы пока не знаем, о каких суммах идет речь. Не секрет, что в ЕС уверены, что "Эразмус плюс" - это очень успешная программа. Когда Европейская комиссия предлагала бюджет на следующий период, то включила предложение увеличить вдвое финансирование программы "Эразмус плюс". В свою очередь Европарламент предложил утроить эту сумму", - добавил глава представительства ЕС.

"Эразмус плюс" – масштабная программа обучения и обменов Европейского Союза. Она популяризирует европейские исследования и поддерживает проекты международного сотрудничества, партнерства, проведение мероприятий и мобильность в сфере образования, молодежи и спорта.