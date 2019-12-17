У Британії заявили про зростання числа мігрантів, що прибувають на невеликих човнах

Британська влада фіксує зростання кількості невеликих човнів, на яких до країни намагаються потрапити мігранти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило у вівторок, що в південній Англії "не припиняються інциденти з малими човнами біля узбережжя Кента".

Чиновники кажуть, що більш детальна інформація про них буде надана "після того, як ситуація вирішиться".

Незважаючи на зимову погоду, спостерігається зростання кількості переправ на невеликих човнах. Чиновники кажуть, що тільки протягом 4 грудня 79 мігрантів, включаючи дітей, були перехоплені при спробі потрапити до Британії.

В МВС попередили, що мігранти ризикують втратити свої життя і життя своїх дітей, здійснюючи ризикований перехід.