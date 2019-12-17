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В Британии заявили о росте числа мигрантов, прибывающих на небольших лодках

Вторник, 17 декабря 2019, 17:36

Британские власти фиксируют рост количества небольших лодок, на которых в страну пытаются попасть мигранты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило во вторник, что в южной Англии "не прекращаются инциденты с малыми лодками у побережья Кента".

Чиновники говорят, что более подробная информация о них будет предоставлена ​​"после того, как ситуация разрешится".

Несмотря на зимнюю погоду, наблюдается рост количества переправ на небольших лодках. Чиновники говорят, что только в течение 4 декабря 79 мигрантов, включая детей, были перехвачены при попытке попасть в Британию.

В МВД предупредили, что мигранты рискуют погибнуть, осуществляя рискованный переход.

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Великобритания мигранты
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