КС Австрії визнав неконституційною прив'язку соцдопомоги до знання німецької мови

Конституційний суд Австрії скасував два проєкти колишнього уряду щодо змін у системі соціальної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Віденський суд оголосив у вівторок, що положення про прив’язку соціальної допомоги до мовних навичок, а також про поступові виплати на дітей є неконституційними.

Альянс консервативної Народної партії і право популістської Партії свободи, який розпався на тлі скандалу, вирішив навесні реформувати так званий мінімальний рівень безпеки.

План передбачав поетапну виплату внесків на потреби дітей у майбутньому. Конституційний суд розцінив це як "об'єктивно необґрунтоване і, отже, неконституційне погіршення становища багатодітних сімей".

Крім того, суд визнав неконституційним положення, що рівень соціальної допомоги повинен бути пов'язаний з відповідними мовними навичками. На думку суду, це порушує принцип рівності. КС оголосив, що є багато можливостей працевлаштування без знання німецької чи англійської мов.