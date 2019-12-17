КС Австрии признал неконституционной привязку соцпомощи к знанию немецкого языка

Конституционный суд Австрии отменил два проекта бывшего правительства об изменениях в системе социальной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венский суд объявил во вторник, что положения о привязке социальной помощи к языковым навыкам, а также о постепенных выплатах на детей неконституционны.

Альянс консервативной Народной партии и правопопулистской Партии свободы, который распался на фоне скандала, решил весной реформировать так называемый минимальный уровень безопасности.

План предусматривал поэтапную выплату взносов на нужды детей в будущем. Конституционный суд расценил это как "объективно необоснованное и, следовательно, неконституционное ухудшение положения многодетных семей".

Кроме того, суд признал неконституционным положение, что уровень социальной помощи должен быть связан с соответствующими языковыми навыками. По мнению суда, это нарушает принцип равенства. КС объявил, что есть много возможностей для трудоустройства без знания немецкого или английского языков.