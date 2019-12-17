Соратник Джуліані отримав від Фірташа $1 млн — прокурори

Соратник особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані Лев Парнас отримав від українського олігарха Дмитра Фірташа виплату в розмірі 1 мільйона доларів.

Про це у вівторок під час суду заявили американські прокурори, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На засіданні суду розглядалося питання застави Парнаса, якого звинувачують в порушенні правил фінансування виборчої кампанії.

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Прокурори заявили, що Парнасу слід скасувати заставу, оскільки він приховав платіж від них. Парнас заперечує, що приховував отримання коштів.

Лев Парнас був одним зі спонсорів виборчої кампанії Трампа. Він та ще один американський бізнесмен Ігор Фруман є соратниками особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Парнаса і Фрумана затримали у жовтні за кримінальними звинуваченнями у порушенні правил фінансування кампанії республіканців.

Раніше повідомлялось, що з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Байдена. Також вони лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни.

Олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах вони приїжджали до Ізраїлю і безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом.